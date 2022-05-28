BEYTÜLLAHİM - İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocuğun cenaze töreni - Son Dakika
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BEYTÜLLAHİM - İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocuğun cenaze töreni

28.05.2022 14:54

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cenazenin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması Said Ganim'in naaşının sloganlar eşliğinde evine getirilmesi Aile yakınlarının üzüntüsü Sloganlar eşliğinde cenazenin taşınması BEYTÜLLAHİM - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenazenin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması

Said Ganim'in naaşının sloganlar eşliğinde evine getirilmesi

Aile yakınlarının üzüntüsü

Sloganlar eşliğinde cenazenin taşınması BEYTÜLLAHİM - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı El-Hadar beldesine İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbedede sırtından ve boynundan vurularak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Filistinli Zeyd Muhammed Said Ganim için cenaze töreni düzenlendi. Said Ganim'in naaşı, omuzlarda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.

BEYTÜLLAHİM - İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocuğun cenaze töreni
BEYTÜLLAHİM - İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocuğun cenaze töreni
BEYTÜLLAHİM - İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocuğun cenaze töreni
BEYTÜLLAHİM - İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocuğun cenaze töreni

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BEYTÜLLAHİM - İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocuğun cenaze töreni - Son Dakika


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