Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap Kaymakamı Pendik'ten üs bölgelerine ziyaret
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Beytüşşebap Kaymakamı Pendik'ten üs bölgelerine ziyaret

1 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan üs bölgelerini ziyaret ederek, güvenlik güçleriyle görüştü.

Beytüşşebap Kaymakamı Pendik'ten üs bölgelerine ziyaret, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan üs bölgelerini ziyaret ederek, güvenlik güçleriyle görüştü.
Beraberinde İlçe Jandarma Komando Alay Komutanı Tahsin Saruhan ile 3 bin 100 rakımlı Kerkür Tepesi ve Şabani Tepesindeki askeri üs bölgelerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Pendik, mevzilerde nöbet tutan askerler ve güvenlik korucularıyla sohbet etti.
Çalışmalarla ilgili bilgi alan Pendik, gece, gündüz demeden tüm iklim koşullarında görev yapan askerlere teşekkür etti.
Pendik, "Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzuru için gece, gündüz demeden, zor şartlarda dahi büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev icra eden güvenlik güçlerinin, vatandaşlarımızın güvenliğinin teminatı olduğunu gördük." dedi.
Pendik, güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.
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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:55 Kaynak: AA
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