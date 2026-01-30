Beytüşşebap'ta Otobüs Seferleri Başladı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehirlerarası otobüs seferleri başladı.
İlçede başlayan yeni seferler, Mersin'in Erdemli ilçesine kadar yapılacak.
Beytüşşebap Belediye Başkanı Kamil Durmuş, ilçeye kazandırılan hizmetten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Yeni otobüs seferlerinin Beytüşşebap ile Mersin Erdemli ilçesi arasındaki ulaşımı kolaylaştıracağını kaydeden Durmuş, "Beytüşşebap'a gelen bu hizmetten dolayı çok sevindik. İlçemiz için önemli bir ihtiyaçtı. Bu sürecin hayata geçirilmesinde emeği geçen şirket sahiplerine teşekkür ediyorum." dedi.
