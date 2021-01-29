Beytüşşebap'ta tedbirler sonuç verdi, vaka sayısı sıfıra düştü - Son Dakika

Beytüşşebap'ta tedbirler sonuç verdi, vaka sayısı sıfıra düştü

29.01.2021 10:43

Beytüşşebap'ta tedbirler sonuç verdi, vaka sayısı sıfıra düştü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde alınan sıkı tedbirler sayesinde vaka sayısı sıfıra düştü.

Beytüşşebap'ta tedbirler sonuç verdi, vaka sayısı sıfıra düştü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde alınan sıkı tedbirler sayesinde vaka sayısı sıfıra düştü. 20 bin nüfuslu ilçede son taramalarda vakaya rastlanmadı.

Beytüşşebap ilçesinde kamu kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesi ve vatandaşların da tedbirlere uyması başarıyı da beraberinde getirdi. 20 bin nüfuslu ilçede vaka sayısı sıfıra düştü. Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, vakaların sıfıra düştüğü ilçede vatandaşlara çağrıda bulunarak halkın rehavete kapılmaması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Aşan, "Uzun bir süredir salgınla mücadele ediyoruz. Tüm kurumlarımızla milli mücadele ruhuyla halkımızı uyardık. Bu tedbirlere kulak asan ve tedbirli davranan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Ülke olarak dünya olarak rehavete kapılmayalım. Salgın ortaya çıktığı günden beri vatandaşlarımızın sık kullandığı bölgeleri dezenfekte ediyoruz. Dezenfekte aracı alıp cadde ve sokakları dezenfekte ediyoruz. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Sağlık çalışanlarımızla ortaklaşa kaymakamlık ve belediye topyekun bir seferberlik halindeydik" dedi.

Beytüşşebap'ta tedbirler sonuç verdi, vaka sayısı sıfıra düştü
Beytüşşebap'ta tedbirler sonuç verdi, vaka sayısı sıfıra düştü
Beytüşşebap'ta tedbirler sonuç verdi, vaka sayısı sıfıra düştü
Beytüşşebap'ta tedbirler sonuç verdi, vaka sayısı sıfıra düştü

Beytüşşebap, Şırnak, Kamu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Beytüşşebap'ta tedbirler sonuç verdi, vaka sayısı sıfıra düştü - Son Dakika


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