Beytüşşebap'ta Yol Açma Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beytüşşebap'ta Yol Açma Çalışmaları

01.02.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Faraşin Yaylası'nda kar nedeniyle kapalı olan yolun açılması için ekipler zorlu mücadele veriyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 5 ailenin yaşadığı Faraşin Yaylası'nın yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolunun açılması için ekipler zorlu şartlara rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak, Hakkari ve Van sınırlarında yer alan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından huzura kavuşması sonucu yaz aylarında hayvanlarını yaylaya götüren göçerlere ev sahipliği yapıyor.

Yaylada kış aylarında ise 5 aileden yaklaşık 30 kişi yaşıyor. Beytüşşebap ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada, yoğun kar ve tipi nedeniyle kış şartları ağır geçiyor.

Bu yıl da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapandı.

Yolun yeniden ulaşıma açılması için Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran'ın talimatıyla İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri görevlendirildi.

İlçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki yayla yolunda, tipi nedeniyle yer yer 4 metreye kadar ulaşan kar kalınlığı ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.

İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda ekipler, yolun ulaşıma açılması için yoğun bir çaba ve mesai harcıyor.

"Kara yoluyla ulaşmak imkansız olduğu için helikopter ile hastayı aldılar"

İlçe Özel İdaresinde görevli dozer operatörü İrfan Cin, AA muhabirine, yaklaşık 1 haftadır yol açma çalışması yürüttüklerini, hava muhalefeti nedeniyle çalışmalara bazen ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kardan temizlenecek yaklaşık 25 kilometrelik yol kaldığını anlatan Cin, "Yaylada 5 aile yaşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezine yayladan bir hasta ihbarı geldi. Kara yoluyla ulaşmak imkansız olduğu için helikopterle hastayı aldılar. Yol güzergahında yaklaşık 10 yerde çığ tehlikesi var. Tedbir alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

"Vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmayı hedefliyoruz"

İlçe Özel İdaresinde ekip şefi Cihat Akdağ ise ağır kış şartlarının çalışmaları zorlaştırdığını bildirdi.

Akdağ, "Çığ riski çok yüksek. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 7 metreyi buluyor. Bu nedenle yer yer ekskavatöre ihtiyaç duyuyoruz. Vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beytüşşebap'ta Yol Açma Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

12:08
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 12:45:31. #7.11#
SON DAKİKA: Beytüşşebap'ta Yol Açma Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.