Bez Torba ve File Uygulamasına Bir Destek de Ege'den

Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi, ürün satış noktalarında naylon poşet ile alışverişi kaldırdı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi, ürün satış noktalarında naylon poşet ile alışverişi kaldırdı. Satış noktalarında, Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından üretilen bez torba ve fileler ile yapılmaya başlandı.



Toplumu bilinçlendirme ve çevre bilincini geliştirilmesi amacıyla pek çok projenin yürütüldüğü Ege Üniversitesi (EÜ)'nde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde yine çok anlamlı ve önemli bir uygulama daha gerçekleştirildi. Dünya Yeşil Üniversiteler Sıralamasında (GreenMetric) bir yılda 56 basamak birden yükselen Ege Üniversitesi'nde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan plastik poşet kullanımı konusunda yapılan düzenlemeye dikkat çekmek ve öğrencilerin çevre bilincinin geliştirilmesine destek vermek amacıyla bez torba ve file dağıtıldı.



Ege Üniversitesi satış noktalarında ürünlerin satışları Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından üretilen bez torba ve fileler ile yapılmaya başlandığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın başlattığı doğa dostu poşet kullanımına destek vermek amacıyla biz de Ege Üniversitesi'nde Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından üretilen bez torbaları kullanacağız. Başta Ziraat Fakültesi'nin ürettiği ürünlerin satışının yapıldığı satış noktalarında olmak üzere Ege Üniversitesi kampüsünde bez torba kullanımı yaygınlaştıracağız. Bu torbaları kendimiz üretiyor, müşterilerimize ve kendi çalışanlarımıza bez torbalarda alışveriş yapmaları için teşvik ediyoruz. Aynı zamanda biz yeşil kampüs uygulamasını ve sıfır atık projesiyle doğa dostu kampüs olmaya başladık. Kampüsün doğa dostu olmasının yanı sıra bez torbaların da kullanımını yaygınlaştırarak yeşil dostu kampüsü geliştirmek istiyoruz" dedi.



"25 bin metrekare yeşil alan kazandırdık"



Ege Üniversitesi (EÜ) Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs projesi kapsamında Unibike, kampüs içi araç trafiğinin azaltılması ve son bir yılda 25 bin metrekare yeşil alan kazandırılması gibi önemli uygulamaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Sıfır Atık' projesi kapsamında "Pilot Üniversite' seçildi. Bu bağlamda sürdürülebilir bir üniversite için bir yandan sosyal, kültürel, sportif, çevresel ve bilimsel hayata değer katan önemli projeler yürütürken diğer yandan da çevre konusundaki hassasiyetimizi hep dinamik tutuyoruz. Kampüsümüzde; binalar ve altyapı, enerji kullanımı, atıklar, su, ulaşım ve eğitim gibi kriterler çerçevesinde önemli projeler yürütüyoruz. Doğada yok olması yüz yılları alan ve birçoğunun ham maddesini petrolün oluşturduğu plastik ürünlerin kullanımını azaltacak yenilikçi araştırmaları destekleyerek teşvik ediyoruz. Çevreyi ve doğayı korumak adına bilgili ve bilinçli nesiller yetiştirmek, topluma öncülük etme konusunda eğitim kurumlarına önemli görevler düşüyor. Hepimizin doğaya karşı sorumluluğumuz var. Biz bu bilinç ile hareket ederek doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ürün satış noktalarında naylon poşet ile alışverişi kaldırdık. Ürünlerimiz artık bez torba ve file ile satılacak" şeklinde konuştu. - İZMİR

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