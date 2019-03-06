Son Dakika Haberleri: Bıçakla Kendini Yaraladı

Bıçakla Kendini Yaraladı

1 saat önce

Malatya'da bir genç bıçakla kendini karnından yaraladı.

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Malatya'da bir genç bıçakla kendini karnından yaraladı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sancaktar Mahallesi Aslantepe Caddesi üzerinde yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri M.A.'nın (23) bıçakla kendini karnından yaraladığını belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:15 Kaynak: İHA

Aslantepe, Battalgazi, Polis, Malatya, 3. Sayfa
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