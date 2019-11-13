Son Dakika Haberleri: Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Samsun'da bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan İ.Y. yaralandı. İ.Y.'yi hastaneye götüren araca ise silahlı saldırı düzenlenirken söz konusu olayla ilgili 4 kişi de tutuklandı.


Bıçakla yaralama olayına karıştığı iddia edilen 16 yaşındaki O.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:46 Kaynak: İHA
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