Bıçaklı saldırıya uğrayan Neymar'ın annesinin erkek arkadaşı, ölümden döndü
07.12.2020 18:13
Meksika'da bıçaklı saldırıya uğrayan Brezilyalı futbolcu Neymar'in annesinin erkek arkadaşı Tiago Ramos, ölümden döndü. Romas, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Neymar'ın annesi Nadine Goncalves, eskiden birlikte olduğu genç modele ikinci bir şans vermek için sevgilisiyle Meksika'ya tatile gitti.
24 yaşındaki Tiago, geçen hafta sonu Instagram hikayesinde boğazı ve göğsü kanlar içinde kalmış bir şekilde çektiği fotoğrafı paylaşarak bir restoranda bıçaklı saldırıya uğradığını ve ölümden döndüğünü iddia etti.
OLAY RESTORANDA GERÇEKLEŞTİ
Saldırının önceden planlandığını iddia eden Tiago, yemek için bir restorana gittiğini, ve orada yaşadığı yer kavgası sonrası bıçaklandığını ifade etti. Tiago, kendisine saldıran kişilerden birinin telefonunu bildiğini ve olayın orada kapanmayacağını sözlerine ekledi.
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