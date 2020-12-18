Biden ekibi ile Pentagon arasında geçiş süreci anlaşmazlığı - Son Dakika

Biden ekibi ile Pentagon arasında geçiş süreci anlaşmazlığı

18.12.2020 23:11
Biden ekibi ile Pentagon arasında geçiş süreci anlaşmazlığı, System.String[]

ABD Başkanlık seçimlerini kazanan Biden'ın ekibi, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) anlaşarak ve Noel tatili nedeniyle geçiş faaliyetlerinin ertelendiği açıklamasının aksine karşılıklı bir anlaşma olmadığını, çalışmalara devam etmek istediklerini duyurdu.

ABD Başkanlık seçimlerini kazanan Biden'ın ekibi, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) anlaşarak ve Noel tatili nedeniyle geçiş faaliyetlerinin ertelendiği açıklamasının aksine karşılıklı bir anlaşma olmadığını, çalışmalara devam etmek istediklerini duyurdu.

ABD Savunma Bakan Vekili Chris Miller, yaptığı açıklamada, "Karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya vardığımız yarın başlayacak tatil arası sonrasında geçiş çalışmalarına ve bugün tarihleri yeniden belirlenen toplantılarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Pentagon'un geçiş süreci konusunda şeffaf ve açık davrandığını belirten Miller, "23 Kasım'dan bu yana Bakanlık 256 yetkili ile 139 mülakat yaptı, 161 talebe yanıt verdi, 4 bin 400 sayfa kamuya açık olmayan belge paylaştı, 900 sayfa gizli bilgi paylaştı." ifadelerine yer verdi.

Miller, yılbaşından sonrası için de Biden ekibinden 40 yetkili ile 20 mülakat daha planladıklarını açıkladı.

Biden ekibi itiraz etti

Buna karşılık, Biden'ın geçiş ekibinin sözcüsü Yohannes Abraham, gazetecilere yaptığı açıklamada, Miller'ı yalanladı.

Abraham, "Açık olmam gerekirse, tatil arası konusunda karşılıklı bir anlaşma söz konusu değil. Aslında, bu süreçte brifing ve diğer angajmanları devam ettirmemiz önemli, çünkü kaybedecek zaman yok." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan medyasında, ertelemenin tatilden ziyade ülkede federal kurumları hedef alan siber saldırılardan dolayı söz konusu olduğuna yönelik iddialar da yer aldı.

Ayrıca, Trump'ın yakın zamanda Bakan Mark Esper dahil üst düzey birçok yetkilisini değiştirdiği Pentagon'un geçiş sürecini kasıtlı olarak geciktirdiği de iddialar arasında.

Amerika Birleşik Devletleri, Pentagon, Miller, Noel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden ekibi ile Pentagon arasında geçiş süreci anlaşmazlığı - Son Dakika


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