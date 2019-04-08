Son Dakika Haberleri: Biga'da Geleneksel Süt Günü Yapıldı

Biga'da Geleneksel Süt Günü Yapıldı

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Koruoba köyünde geleneksel hale gelen ve yaz mevsiminin başlangıcı kabul edilen günde, köy halkına taze doğal süt ve çörek ikram edilerek yaza ve canlanan tabiata merhaba denildi.

Biga'da Geleneksel Süt Günü Yapıldı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Koruoba köyünde geleneksel hale gelen ve yaz mevsiminin başlangıcı kabul edilen günde, köy halkına taze doğal süt ve çörek ikram edilerek yaza ve canlanan tabiata merhaba denildi.

Koruoba Köyü'nde Sabah namazından sonra gerçekleştirilen geleneksel süt gününe Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Biga TSO Disiplin Kurulu Üyesi Özgü Yılmaz, Biga Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Cesur, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Rıza Can, köy halkı katıldı.

Koruoba Köyü Muhtarı Ramazan Avcı, "Yıllardır köyümüzde geleneksel hale gelen yazın başlangıcı olarak sayılan günlerin 150. gününde Sabah namaz sonrası tüm köylülerimizin katkıları ile süt ve ev yapımı hamur işleri ile misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu yıl yaptığımız süt ikramımıza katılan herkese Köy halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Avcı, bu geleneğin geçmişte olduğu gibi gelecek yıllarda da devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:08 Kaynak: İHA

Şadan Doğan, Çanakkale, Biga, Güncel
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