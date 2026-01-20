Biga'da Kar ve Buzlanma Uyarısı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 8 köy yolunda ulaşım riskinin bulunduğu bildirildi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Işıkeli, Arabaalan, Camialan, Sarnıç, Elmalı, Kaynarca, Ilıcabaşı ve Yeşilköy köy yollarında olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirtti.

Söz konusu güzergahlarda ulaşım açısından risk bulunduğunu vurgulayan Kayabaşı, vatandaşların can ve mal güvenliği için uyarılarda bulundu.

Açıklamada, zorunlu olmadıkça bu yollarda seyahat edilmemesi, mecburi durumlarda ise kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması gerektiği kaydedildi.

Vatandaşların bölgedeki yetkili ekiplerin yönlendirmelerine uymasının önem taşıdığı ifade edildi.