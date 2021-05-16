Biga'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Bandırma-Çanakkale kara yolunda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığından şüphelenilen aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda bir miktar esrar, metamfetamin ve sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.