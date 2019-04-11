Biga'da Yeni Muhtarlar Belli Oldu
2 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 31 Mart Yerel seçimlerinde 2 mahallede ve 54 köyde yeni muhtar olanlar belli oldu.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:25 Kaynak: İHA
'nin Biga
ilçesinde 31 Mart Yerel seçimlerinde 2 mahallede ve 54 köyde yeni muhtar olanlar belli oldu.
Yerel seçimlerde Belediye Başkan adaylığı, Belediye Meclis adaylığı ve İl Genel Meclis adaylığında olduğu gibi merkez mahallelerde ve köylerde de muhtar adaylığı seçim heyecanı yaşandı. Yoğun geçen seçim çalışmalarının ardından muhtarlık seçimlerinde bazı köylerde muhtarlar yeniden seçilerek güven tazelerken bazı köylerde de yeni muhtarlar hizmet sözü verdi. Edinilen bilgiye göre Biga'nın Gümüşçay
beldesinde bir mahalle muhtarı, Biga'nın Yeniceköy
ve Şirintepe
mahallelerinin muhtarları değişti. Kocagür Köyünde iki muhtar adayı Recep Ayaz
ile Mehmet Tınaz
212'şer oy alarak berabere kaldı. Biga İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itiraz neticesinde Çanakkale İl Seçim Kurulu'nun vereceği cevaba göre sonuç belirlenecek. - ÇANAKKALE
Dolar, Euro ve Altında Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar
Son Dakika! Fransa'nın Skandal Ermeni Soykırımı Kararına Beştepe'den Tepki: Hadsizlik Örneğidir
Uysal'ın Soyadı İddiasına İmamoğlu'ndan Cevap: En Komiği Buydu
Merkez Bankası Toplam Rezervleri 1 Milyar 64 Milyon Dolar Arttı