Son Dakika Haberleri: Biga'da Yeni Muhtarlar Belli Oldu

Biga'da Yeni Muhtarlar Belli Oldu

2 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 31 Mart Yerel seçimlerinde 2 mahallede ve 54 köyde yeni muhtar olanlar belli oldu.

Biga'da Yeni Muhtarlar Belli Oldu, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 31 Mart Yerel seçimlerinde 2 mahallede ve 54 köyde yeni muhtar olanlar belli oldu.

Yerel seçimlerde Belediye Başkan adaylığı, Belediye Meclis adaylığı ve İl Genel Meclis adaylığında olduğu gibi merkez mahallelerde ve köylerde de muhtar adaylığı seçim heyecanı yaşandı. Yoğun geçen seçim çalışmalarının ardından muhtarlık seçimlerinde bazı köylerde muhtarlar yeniden seçilerek güven tazelerken bazı köylerde de yeni muhtarlar hizmet sözü verdi. Edinilen bilgiye göre Biga'nın Gümüşçay beldesinde bir mahalle muhtarı, Biga'nın Yeniceköy ve Şirintepe mahallelerinin muhtarları değişti. Kocagür Köyünde iki muhtar adayı Recep Ayaz ile Mehmet Tınaz 212'şer oy alarak berabere kaldı. Biga İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itiraz neticesinde Çanakkale İl Seçim Kurulu'nun vereceği cevaba göre sonuç belirlenecek. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:25 Kaynak: İHA
Çanakkale, Biga, Güncel
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