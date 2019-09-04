Son Dakika Haberleri: Bigadiç'te "6. Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni"
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Bigadiç'te "6. Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni"

2 saat önce

Bigadiç Belediyesince bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni" yapıldı.

Bigadiç'te

Bigadiç Belediyesince bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni" yapıldı.

Hasan Pekdemir Parkı'ndaki törende, 2 ila 9 yaşlarındaki 17 çocuk için kına eğlencesi yapıldı. Mevlitin ardından yemek ikramında bulunuldu, dua ve ilahiler okundu.

Daha sonra, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun eşi Alime Avcu, sünnet çocuklarının ellerine kına yaktı.

Belediye Başkanı Avcu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Örf ve adetlerimiz neyse yapacağız ve bunları çocuklarımıza da yaşatacağız. Kurtuluşumuzu halkımızla doya doya yaşamamız lazım. Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getiriyoruz. Şehitlerimizin ruhuna uygun bir program tertipledik." dedi.

Törene, Bigadiç Kaymakamı Ercan Çiçek, Cumhuriyet Savcısı Sinan Uğur, Belediye Meclisi üyeleri, daire amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri, öğretmenler, kursiyerler, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

İsmail Avcu, Bigadiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:54 Kaynak: AA
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