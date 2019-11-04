Son Dakika Haberleri: Bigadiç'te kitap fuarı açıldı
Son Dakika Güncel Bigadiç'te kitap fuarı açıldı

Bigadiç'te kitap fuarı açıldı

7 saat önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kitap fuarı açıldı.

Bigadiç'te kitap fuarı açıldı, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kitap fuarı açıldı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu gazetecilere yaptığı açıklamada, Bigadiç Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen fuarın kitap okumaya teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Kitap fuarlarına önem verdiklerini kaydeden Avcu, "Güzel olan şey çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın kitapla haşır neşir olmasıdır. Bizim için en değerli fuarımız kitap fuarıdır." dedi.

Açılışa Kaymakam Ercan Çiçek de katıldı.

Bir kafede düzenlenen ve altı gün sürecek fuar boyunca kitap tanıtımlarının yanında yazarlarla söyleşiler gerçekleştirilecek.

Balıkesir, Bigadiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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