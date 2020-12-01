Bigadiç'te sarp kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Bigadiç'te sarp kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

01.12.2020 14:23
Bigadiç'te sarp kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaşar Avcı'ya ait keçi, Panayır Mahallesi mevkisindeki sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklardan halat yardımıyla keçinin yanına ulaştı.

Hayvanı halata bağlayan ekipler, yarım saatlik çalışma sonucu keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

Yaşar Avcı, Balıkesir, Bigadiç, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bigadiç'te sarp kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! PKK'lı teröristlerin Sincar'a girdiği iddiası sonrası Irak yönetimi: Güvenlik güçleri Sincar'ın merkezinde konuşlanmaya başladı 64 gün yoğun bakımda kalan Başkan Böcek sosyal medya hesabından video paylaştı Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Mahkeme, ağlıyor diye yastıkla bebeğini boğan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içiren annenin foyasını baba ortaya çıkardı: Para için yumurtalıklarını satıyormuş TÜBİTAK'ın geliştirdiği Ürün Takip Sistemi uygulamasıyla maskelerin tıbbi maske olup olmadığı öğrenilebilecek HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak
Fenerbahçeli Nabil Dirar, Club Brugge ile büyük ölçüde anlaştı Fenerbahçeli Nabil Dirar, Club Brugge ile büyük ölçüde anlaştı         
14:13
İş yerinde kendini astı, geride bıraktığı intihar notuyla yürekleri dağladı: Ölmem hepimiz için iyi olacak İş yerinde kendini astı, geride bıraktığı intihar notuyla yürekleri dağladı: Ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok         
13:37
Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin         
13:21
Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı         
12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek         
12:35
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı         
11:44
Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım         
11:28
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
396 KOBİ'ye 158 milyon TL'lik destek verilecek 396 KOBİ'ye 158 milyon TL'lik destek verilecek         
10:00
Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor         
09:42
Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor         
09:41
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 14:34:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bigadiç'te sarp kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei