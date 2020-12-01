Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaşar Avcı'ya ait keçi, Panayır Mahallesi mevkisindeki sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklardan halat yardımıyla keçinin yanına ulaştı.
Hayvanı halata bağlayan ekipler, yarım saatlik çalışma sonucu keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bigadiç'te sarp kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika