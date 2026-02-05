BİGİAD Kış Programı Etkinliği Yapıldı - Son Dakika
BİGİAD Kış Programı Etkinliği Yapıldı

05.02.2026 17:44
BİGİAD, Tatvan'da istihdamı desteklemek için kurum amirleriyle bir araya geldi.

Bitlis Girişimci İş İnsanları Derneği (BİGİAD) "Kış Programı" etkinliği kapsamında, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerle bir araya geldi.

Tatvan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen etkinliğe katılan Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, yaptığı konuşmada, iş insanlarının istihdama yönelik Tatvan'da yapacağı girişimlerine destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Bölge ekonomisinin gelişmesi için istihdam, turizm, tanıtım ve eğitime yönelik çalışmaları desteklediklerini ifade eden Demirer, BİGİAD'ta yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

BİGİAD Başkanı Kemal İnan da merkezi İstanbul'da bulunan derneğin yurt genelindeki çalışmalarından bahsetti.

Derneğin Bitlis genelini kapsayan sosyal sorumluluk projeleri ve faaliyetlerine değinen İnan, aralıklarla bu tür etkinlikleri düzenleyerek yaptıkları çalışmaları kamuoyu ile paylaştıklarını söyledi.

Programa, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve BİGİAD yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

