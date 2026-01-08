Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı - Son Dakika
Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı

Hindistan\'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı
08.01.2026 12:45
Hindistan'ın Bihar eyaletinde, yüzü büyük ölçüde kapalı olan müşterilerin kuyumcu dükkanlarına girişi yasaklandı. Artan hırsızlık ve soygun olaylarına karşı güvenlik amacıyla bugün hayata geçirilen uygulama kapsamında dükkanların girişlerine "burka, maske veya kask" ile girişin yasaklandığına dair uyarı afişleri asıldı.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, yüzünün büyük bir kısmı kapalı müşterilerin kuyumcu dükkanlarına girişi yasaklandı.

India Today'in haberine göre, Tüm Hindistan Kuyumcular ve Altın Federasyonu (AIJGF), Bihar eyaletinde burka, maske veya kask gibi yüzün büyük bölümünü örten müşterilerin kuyumculara girişine yasak getirdi.

BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Artan hırsızlık ve soygun olaylarına karşı güvenlik amacıyla hayata geçirildiği bildirilen uygulama, eyalet genelinde bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

DÜKKANLARA UYARI AFİŞLERİ ASILDI

Bu kapsamda, Bihar'da kuyumcu dükkanlarının girişlerine "burka, maske veya kask" ile girişin yasaklandığına dair uyarı afişleri asıldı.

Kuyumcu dernekleri, uygulamanın kadın ve erkek ayrımı gözetmeksizin herkesi kapsadığını, belirli aralıklarla gözden geçirileceğini ancak şimdilik Bihar genelindeki kuyumcu mağazalarına giriş için yüzün açık olmasının zorunlu olacağını açıkladı.

"BU BİR GÜVENLİK MESELESİ"

Samastipur milletvekili Shambhavi Chaudhary, afişlere ilişkin yaptığı açıklamada, bunun dini ya da kast temelli bir uygulama olmadığını savundu. Chaudhary, "Bu bir güvenlik meselesi. Yasak yalnızca burka ya da hicapla sınırlı değil, kask ve yüzü örten her türlü unsur bu kapsamdadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
