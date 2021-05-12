Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti

Şen kahkahalarıyla ekranların vazgeçilmez isimlerinin başında gelen sunucu Saba Tümer, tam kapanma döneminde tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Detoks kampına katılan Tümer, güneşlenmek için plaja gitti. 50 yaşındaki Tümer'in bikinili halleri de dikkat çekti.

ALDIĞI KİLOLAR GÖZLERDEN KAÇMADI

MagazinBurada'nın haberine göre, önce arkadaşlarıyla sohbet eden güzel sunucu, daha sonra Bodrum'un masmavi sularına kendini bıraktı. Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Tümer, denizde bol bol fotoğraf çektirdi. Pandemi sürecinde kilo alan Tümer, bikinili görüntülenince fazla kiloları da ortaya çıkmış oldu.

İşte Saba Tümer'in tatilinden kareler...