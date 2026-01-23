Bilal Kısa: Galatasaray Şampiyonlukta Önde - Son Dakika
Bilal Kısa: Galatasaray Şampiyonlukta Önde

23.01.2026 10:40
Menemen FK Teknik Direktörü Kısa, Galatasaray'ı Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önde görüyor.

Menemen FK Teknik Direktörü Bilal Kısa, futbolculuk döneminde formasını da giydiği Galatasaray'ı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında bir adım önde gördüğünü söyledi.

Futbolculuk döneminde Galatasaray forması da giymiş olan ve şu an TFF 2. Lig takımlarından Menemen FK'da teknik direktörlük görevini üstlenen Bilal Kısa, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinden Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi performansına ve görev yaptığı Menemen FK'nın mevcut durumuna ilişkin İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

"Temennim Galatasaray'ı çeyrek ya da yarı finalde görmek"

Galatasaray'ı 'Osimhen'li' ve 'Osimhen'siz' olarak iki farklı şekilde değerlendirmenin mümkün olduğunu belirten Bilal Kısa, "Yaklaşık 1 aydır Avrupa kupalarından uzak kalan ve Osimhen'in sahada olmadığı bir Galatasaray'ın temposuna kıyasla, Atletico Madrid maçında motivasyon çok daha farklıydı. Şampiyonlar Ligi atmosferi oyuncuları farklı etkiliyor. Geçtiğimiz akşam ortaya konan oyun, gelecek adına umut verdi. 3 sezondur Süper Lig'de şampiyon olmasına rağmen Avrupa'da hedeflerine tam olarak ulaşamayan bir takım izliyorduk. Ancak Atletico karşısında alınan 1 puan ve sergilenen performans oldukça değerliydi. İyi bir kadroya sahipler ve beklenti de bu yönde olduğu için takımın ilk 24 içerisinde yer alacağına inanıyorum. Temennimiz çeyrek final veya yarı final gibi seviyeleri görmeleri yönünde" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın güçlü bir orta sahası var"

Galatasaray'ın şu andaki orta sahasının kendi dönemindeki orta sahadan daha güçlü olduğunu dile getiren Kısa, "Bizim dönemimize döndüğümüzde, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile aynı gruptaydık. O zamanlar Koke ve Oblak gibi isimlere karşı mücadele etmiştik. Geçmişle bugünü kıyasladığımda, Galatasaray'ın şu an çok kaliteli bir orta sahası olduğunu düşünüyorum. Torreira ve Gabriel Sara gibi isimler pas bağlantılarını çok iyi yönetiyor. Mevcut kadronun Şampiyonlar Ligi için fazlasıyla yeterli olduğu kanaatindeyim. Bu lig kolay değil; ancak orta sahada güçlü bir yapı mevcut" şeklinde konuştu.

"Astana'ya attığım gol unutulmaz bir andı"

Bilal Kısa, Galatasaray formasıyla Astana'ya attığı golü ve o dönemki atmosferi de anlatarak, "O maç, benim Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deneyimimdi. Bu organizasyon, kulüp futbolunun zirvesi ve atmosferi her oyuncu için çok özeldir. Benim için de unutulmaz bir andı. Bugün hala Galatasaray taraftarlarıyla karşılaştığımda bana o golü hatırlatırlar. Hem benim için özel hem de estetik açıdan güzel bir goldü. Bir futbolcunun kariyerinde yaşayabileceği en değerli anlardan birini yaşadım" dedi.

"İki kupa kazansak da ligde istikrarı yakalayamadık"

Galatasaray'daki kariyeri ve yaşadığı zorluklara da değinen 42 yaşındaki teknik direktör, sarı-kırmızılı takıma 32 yaşında kariyerinin olgunluk döneminde transfer olduğunu hatırlatarak, "Hamza Hamzaoğlu hoca ile 4. yıldızın takıldığı şampiyonluk sezonunun ardından anlaştık. Kendi adıma 8 gol ve 5 asistle tamamladığım, hem ligde hem de kupada skor katkısı verdiğim iyi bir sezon geçirdim. Belki kulüpte daha uzun yıllar kalabilirdim ancak Hamza hocanın ayrılıp Bursaspor'a gitmesi ve benim de oraya transfer olmam süreci değiştirdi. Büyük başarılardan sonraki sezonlar genelde zor geçer. Melo ve Telles'in ayrılığı, Hamit'in sakatlığı ve teknik direktör değişiklikleri gibi faktörler bizi etkiledi. O süreçte Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazansak da ligde istediğimiz istikrarı yakalayamadık" cümlelerine yer verdi.

"Şampiyonluk iki takım arasında geçecek"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını yorumlayan ve Fenerbahçe'nin iyi bir hava yakaladığını vurgulayan Bilal Kısa, "Galatasaray sezona çok iyi bir başlangıç yaptı ancak son dönemde Osimhen'in yokluğu ve Icardi'nin sakatlıktan tam hazır dönememesi nedeniyle zor bir süreç oldu. Şu an Fenerbahçe'nin de bir ivme yakaladığını ve havaya girdiğini söyleyebilirim. Son yıllarda olduğu gibi yarışın yine bu iki takım arasında geçeceğini düşünüyorum ancak Galatasaray'ı bir adım daha önde görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"İkinci devreye iyi bir başlangıç yaptık"

Son olarak Menemen FK'deki teknik direktörlük süreci ve takımın son durumu hakkında bilgi veren Kısa, göreve geldiklerinde sezon başı kampı geçirmemiş, yeni toplanan bir takımla karşılaştıklarını ve imzadan sadece 1 hafta sonra maça çıktıklarını belirtti. Bilal Kısa, "Hazırlık süreci kısıtlı olsa da hem geçen sezondan kalan hem de yeni katılan oyuncularımız çok çabuk reaksiyon gösterdi. Sezon ortasında tempomuz düşse de, ilk yarıyı hem oyun hem de skor anlamında play-off hattı içinde, hedeflediğimiz noktada tamamladık. İkinci yarılar her zaman daha zor geçer. Mersin maçı ve zorlu hava şartlarında oynanan Arnavutköy deplasmanından aldığımız 3 puan, ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapmamızı sağladı" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

