Bilecik 1. Amatör Lig'de İkinci Yarı Başladı

Bilecik
1. Amatör Lig'de 2018-2019 futbol sezonun ikinci yarısı başlarken, 13'de 13 yapan lider 1308 Osmaneli
Belediyespor yoluna dolu dizgin devam ediyor.
Bilecik 1. Amatör Lig'de 2018-2019 futbol sezonun ikinci yarısı olan 14'üncü hafta oynanan 6 maçla sona ererken, 1308 Osmaneli Belediyespor deplasmanda Gölpazarı
Belediyespor'a 6-1 yendi. Ligde diğer müsabakalarda liderin 8 puan gerisinde olan Bayırköspor zorlu Pazaryeri
deplasmanında Pazaryerispor'u zorda olsa 1-0 yenerken, 30 puanla 3'üncü sırada yer alan Bilecikspor kendi evinde Söğütspor'u 5-0'la geçti. Diğer bir Bilecik ekibi 1299 Bilecik Kulübü Kürespor'u 6-1' geçerken, Bilecik Gençlerbirliği
Spor Bozüyük
deplasmanından 6-2'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Osmaneli Gençlerbirliğispor Bozüyük İçköyspor ile 0-0 berabere kalırken ligde gol olmayan tek maç oldu. Bozüyük temsilcisi Akpınarspor ise haftayı BAY geçti.
Maça yoğun ilgi olması bekleniyor
Bilecik 1. Amatör Lig 15'inci haftasının açılış maçında 19 Ocak cumartesi günü Bozüyük İlçe Stadı'nda saat 14: 00'da Akpınarspor-Bilecikspor, Söğüt İlçe Stadı'nda Söğütspor-Yeşilyurtspor maçları ile başlayacak. 15'inci hafta 20 Ocak pazar günü ise; Bilecik derbisinde Bilecik Edebali Stadı
'nda saat 14: 00'da Bilecik Gençlerbirliğispor- 1299 Bilecik Kulübü, Söğüt İlçe Stadında Kürespor-Osmaneli Gençlerbirliğispor, Bozüyük Sentetik Saha'da Bozüyük İçköyspor-Pazaryerispor karşı karşıya gelecek. Haftanın en önemli maçında lider 1308 Osmaneli Belediyespor en yakın takipçisi Bayırköspor'a konuk olacak. Bayırköy
Şehit Ömer Halis Demir
Stadı'nda pazar günü saat 14: 00'da Bayırköyspor-1308 Osmaneli Belediyespor karşı karşıya gelecek. Aralarında 8 puan fark bulunan iki takımın müsabakasına ilginin yoğun olması bekleniyor.
Öte yandan 15'inci haftayı Gölpazarı Belediyespor BAY geçecek. - BİLECİK