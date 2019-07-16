Son Dakika Haberleri: Bilecik Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
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Bilecik Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

8 saat önce

Bilecik Belediye Meclisi 1 gündem maddesi görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Bilecik Belediye Meclisi olağanüstü toplandı, System.String[]
Bilecik Belediye Meclisi 1 gündem maddesi görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan olağanüstü toplantının tek gündem maddesi olan, Bilecik Belediyesinin yüzde 1,76 oranında hissedarı olduğu Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'de belediyeyi temsil etmek üzere belediye başkanına yetki verilmesi, ayrıca yönetim kurulu üyeliğinde temsil etmek üzere belediye başkanına yetki verilmesi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan meclis sonrası AK Parti grubunun olağanüstü meclis toplantısına katılmamasına ilişkin açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Bana protesto ediyoruz da gelmiyoruz gibi bir bilgi gelmedi ama katılmamışlar. Bu olağanüstü tatilde yapılan bir şeydir. Ben bunu normal kabul ettim mazeretleri vardır diye düşündüm. Biliyorsunuz mazeretten de kabul etti meclisimiz. O yüzden ben böyle kabul ediyorum, mazeretleri var diye kabul ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Şeyh Edebali, Bilecik, Aksa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:05 Kaynak: İHA
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