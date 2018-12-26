Bilecik: "Finansman Maliyetleri Bu Kadar Yüksek Olmasına Rağmen Gerek İçeride İş Dünyasının,...

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TÜSİAD'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çok Olumlu Bir Gelişme

Son Dakika! Binali Yıldırım'dan Adaylık ve İstifa Açıklaması: O Konu Benim Dışımda, Konu Kapanmıştır Diye Düşünüyorum