Son Dakika Haberleri: Bilecik: "Finansman Maliyetleri Bu Kadar Yüksek Olmasına Rağmen Gerek İçeride İş Dünyasının,...

Bilecik: "Finansman Maliyetleri Bu Kadar Yüksek Olmasına Rağmen Gerek İçeride İş Dünyasının,...

1 saat önce

- TÜSİAD Başkanı Bilecik'in açıklamaları İSTANBUL - TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Finansman maliyetleri bu kadar yüksek olmasına rağmen gerek içeride iş dünyasının, gerekse yabancı yatırımcıların güçlü bir yatırım yapma iştahı var."

- TÜSİAD Başkanı Bilecik'in açıklamaları İSTANBUL - TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Finansman maliyetleri bu kadar yüksek olmasına rağmen gerek içeride iş dünyasının, gerekse yabancı yatırımcıların güçlü bir yatırım yapma iştahı var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:47 Kaynak: AA

Bilecik, Güncel
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