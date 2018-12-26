Bilecik: "Finansman Maliyetleri Bu Kadar Yüksek Olmasına Rağmen Gerek İçeride İş Dünyasının,...
1 saat önce
- TÜSİAD Başkanı Bilecik'in açıklamaları İSTANBUL - TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Finansman maliyetleri bu kadar yüksek olmasına rağmen gerek içeride iş dünyasının, gerekse yabancı yatırımcıların güçlü bir yatırım yapma iştahı var."
- TÜSİAD Başkanı Bilecik
'in açıklamaları İSTANBUL - TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Finansman maliyetleri bu kadar yüksek olmasına rağmen gerek içeride iş dünyasının, gerekse yabancı yatırımcıların güçlü bir yatırım yapma iştahı var."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:47 Kaynak: AA
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