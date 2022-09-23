Bozüyük'te asayiş - Son Dakika
Üye Girişi

Bozüyük'te asayiş

23.09.2022 09:32
Bozüyük'te asayiş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Dodurga beldesi istikametinden ilçe merkezine seyreden Osman T. idaresindeki 11 AL 538 plakalı otomobil, Karaağaç köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya savruldu.

Kazada, sürücü Osman T. ile aynı araçta bulunan Osman C. ve İsmail T. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bozüyük'te iş yeri yangını

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle'de Kubilay A'ya ait 2 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Bozüyük Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YORUMLAR
500
Bozüyük'ten kısa kısa Bozüyük'ten kısa kısa Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl 6 ton hububat alımı yaptı Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl 6 ton hububat alımı yaptı
Kaynak: AA

Dodurga, Bilecik, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozüyük'te asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
15:50 Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!
15:32 Geçen yıl evlenen ünlü şarkıcı Tuğba Özerk boşanma kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 17:21:25. #1.13#
SON DAKİKA: Bozüyük'te asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement