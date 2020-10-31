Bilecik'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2020 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Eylül ayında Bilecik'e ithalat da ihracat da arttı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Bilecik'e 2020 Eylül ayında, 2019 yılının aynı ayına göre ithalat yüzde 29,4 artarak 3 milyon 930 bin dolar, ihracat ise yüzde 56,2 artarak 2020 Eylül ayında 10 milyon 265 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,8, ithalat yüzde 23,0 arttı. - BİLECİK