Bilecik\'in Tarihi Mirası Tanıtıldı

Bilecik'in tarihi ve kültürel mirası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Uğur Çamalan'a tanıtıldı.

Daire Başkanı Uğur Çamalan'ın Bilecik'te gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, kentin tarihi ve kültürel mekanları gezildi. Ziyaret programı çerçevesinde, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucularından Şeyh Edebali'nin Türbesi ziyaret edildi. Türbe ziyareti sırasında Şeyh Edebali'nin hayatı, düşünceleri ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecindeki rolü hakkında katılımcılara bilgi verildi. Program kapsamında Bilecik'in tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Bilecik, tarihi ve kültürel mirasıyla önemli bir şehir. Bu değerlerimizin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması adına yapılan her türlü çalışmayı önemsiyoruz" dedi. - BİLECİK