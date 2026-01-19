Bilecik Madeni İşler Odası\'nın Yeni Başkanı Ömer Erken

Bilecik Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı Ömer Erken oldu.

Bilecik Öğretmenevi'nde düzenlenen Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mehmet Baş ve aday olan Ömer Erken yarıştı. 313 üyenin sandığı gittiği seçimde 191 oy alan Ömer Erken Bilecik Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı oldu. Mehmet Baş 116 alırken, 6 oy geçersiz sayıldı.

Ömer Erken başkanlığındaki yönetim kurulunda Yılmaz Kılıç, Mahmut Yıldız, İlhan Elmas, Aytaç Sert, Gökhan Güney ve Cüneyt Uluhan yer aldı. - BİLECİK