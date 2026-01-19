Bilecik Madeni İşler Odası'nın Yeni Başkanı Ömer Erken - Son Dakika
Bilecik Madeni İşler Odası'nın Yeni Başkanı Ömer Erken

19.01.2026 12:52
Ömer Erken, Bilecik Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı seçildi.

Bilecik Öğretmenevi'nde düzenlenen Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mehmet Baş ve aday olan Ömer Erken yarıştı. 313 üyenin sandığı gittiği seçimde 191 oy alan Ömer Erken Bilecik Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı oldu. Mehmet Baş 116 alırken, 6 oy geçersiz sayıldı.

Ömer Erken başkanlığındaki yönetim kurulunda Yılmaz Kılıç, Mahmut Yıldız, İlhan Elmas, Aytaç Sert, Gökhan Güney ve Cüneyt Uluhan yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Bilecik, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

