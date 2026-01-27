Bilecik Spor Şampiyonluk Maçına Çıkıyor - Son Dakika
Bilecik Spor Şampiyonluk Maçına Çıkıyor

27.01.2026 09:42
U14 Gençler Ligi'nde namağlup lider 1299 Bilecik Spor, Vitraspor ile şampiyonluk maçına çıkacak.

U14 Gençler Ligi'nde 17'inci hafta geride kalırken namağlup lider 1299 Bilecik Spor Kulübü şampiyonluk maçına çıkacak.

U14 Gençler Ligi'nde 17'inci haftasında oynanan 5 müsabakada 28 kez fileler havalanırken, 15 galibiyet 1 beraberlik alan 1299 Bilecik Spor liderliği sürdürdü. Ligin 17'inci haftasında Bozüyükspor, 1963 Başakspor'u 5-3, Osmanelispor, Bilecik Futbol Akademi Spor'u 2-0, Vezirhanspor, Söğütspor'u 3-0, 4 Eylülspor ile Vitraspor 3-3 berabere kaldı. Ligin lideri 1299 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Güneşspor'u 9-0'lık skorla geçerken, haftanın en gollü müsabakası oldu. Bu sonuçlar sonrası ligde 1 maçı eksik olan lider 1299 Bilecik Spor Kulübü 46 puanla liderliğini sürdürürken, Vitraspor 43, Bilecik Futbol Akademi Spor ve Osmanelispor 34'er puanla lideri takip etti.

Şampiyonluk için 1 puan yeterli

U14 Gençler Ligi'nin son haftası olan 18'inci haftada lider 1299 Bilecik Spor Kulübü ile en yakın takipçisi Vitraspor pazar günü saat 15.30'da Bozüyük Sentetik Sahası'ndan karşı karşıya gelecek. Ligin son haftasında 1 maçı eksik lider 1299 Bilecik Spor Kulübü rakibinden 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Ligdeki diğer müsabakalarda Bilecik Futbol Akademi Spor-Bozüyükspor, Güneşspor-Vezirhanspor, Söğütspor-Osmanelispor, 1963 Başakspor-4 Eylül Spor karşı karşıya gelecek.

Öte yandan lider 1299 Bilecik Spor Kulübü'nün Bilecik Futbol Akademi Spor ile bir erteleme maçı bulunuyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

