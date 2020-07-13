Bilecik'te 15 Temmuz programı belli oldu - Son Dakika

Bilecik'te 15 Temmuz programı belli oldu

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl programı Bilecik İl Anma Komitesi organizasyonunda belli oldu.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl programı Bilecik İl Anma Komitesi organizasyonunda belli oldu.

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15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılında Bilecik'te birçok etkinlik düzenlenecek. Kanlı darbe girişimin yıl dönümünde düzenlenecek olan etkinlikler 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 12.00 şehitlik ziyareti ile başlayacak. Burada saygı duruşu ve saygı atışı ardından şehit mezarlarına karanfil bırakılması ile devam edecek. Vali Şentürk'ün şehitlik defterinin imzalanmasının ardından İl Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından buradaki tören sona erecek. Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan tarihi Orhan Gazi Caminde saat 12: 30'da öğle namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutulacak. Saat 14: 30'da Şehit ailelerinin ziyaretin ardından, gündüz ki program sona erecek.


15 Temmuz konulu resim sergisi


Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda saat 20: 00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam edecek olan program, buradaki Şehitlik Anıtı'na karanfil bırakılması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla son bulacak. Ardından Şeyh Edebalı Kültür ve Kongre Merkezi 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi, Araştırmacı Yazar Abdurrahman Uzun'un programı devam edecek. Saat 22: 45'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapları ile buradaki program son bulacak.


Küre Mehteran Bölüğü konseri


23: 00'da Cumhuriyet Meydanındaki program başlayacak. Burada ise, protokol konuşmaları, Küre Mehteran Bölüğü konseri, sela okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam edecek. 15 Temmuz Saygı Nöbeti başlangıcı, 15 Temmuz konulu belgesellerin gösterimi, BŞEÜ tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu resim sergisiyle program sona erecek.


Temmuz Demokrasi Kürsüsü kurulacak


Öte yandan Cumhuriyet Meydanında yapılacak program süresince vatandaşlara çay ve çorba ikramı yapılacak. Cumhuriyet Meydanı açık otoparkında vatandaşların duygu ve düşüncelerini yazabilecekleri 15 Temmuz Demokrasi Kürsüsü kurulacak. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te 15 Temmuz programı belli oldu - Son Dakika

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