Bilecik'te 2 hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te 2 hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

28.05.2022 16:42
Bilecik'te 2 hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Bilecik'te bir inşaattan demir çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı.

Bilecik'te bir inşaattan demir çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı.

Hürriyet Mahallesi'nde çaldıkları inşaat demirlerini Küçük Sanayi Sitesi'nde hurdacıya sattıkları iddia edilen E.G. ve İ.T.E, polis ekiplerince takibe alındı.

Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlılar, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Ayrıca, motosiklette bulunan ve hırsızlık olayında kullanıldığı tahmin edilen 2 pense ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Hürriyet, Bilecik, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te 2 hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


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