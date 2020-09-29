Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) mesleki eğitimlerini tamamlayan 294 çarşı ve mahalle bekçisi mezuniyet belgelerini aldı.

Bilecik POMEM'de düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Vali Bilal Şentürk, bekçilerden anayasanın ve kanunların verdiği yetkileri adaletle şefkatle ve hakkaniyetle kullanmalarını istedi.

Mesleki eğitimlerini tamamlayan bekçilerin, vatana, millete, devlete hayırlı olmasını dileyen Şentürk, "Sizler bir imparatorluğun kurulmuş olduğu, Anadolu topraklarının vatan olması noktasında tarihi anlara tanıklık etmiş Bilecik'ten mezun olarak Anadolu'nun farklı yerlerinde hizmet edeceksiniz. Bu yönüyle devletimize, milletimize yan gözle bakacak olan, zarar vermeye kalkacak olan insanların korkulu rüyası olacaksınız." diye konuştu.

Şentürk, görev yapacakları yerlerde emniyet ve jandarma teşkilatıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla mahalle muhtarlarıyla koordineli çalışarak suçların önlenmesi, suç işleyenlerin yakalanması noktasında bekçilere önemli görevler düşeceğini vurgulayarak, "Bu görevleri yaparken de adaletten ve kanunların vermiş olduğu sınırlardan da ayrılmayacak şekilde görev yaparak toplumumuza milletimize nice güzel hizmetler vereceğinize inanıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Şentürk ve protokol üyeleri, eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara sertifikalarını verdi.

Törene, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, POMEM Müdürü Suat Günbey ve Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir de katıldı.