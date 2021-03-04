Bilecik'te 99 ayrı noktada denetim - Son Dakika

Bilecik'te 99 ayrı noktada denetim

04.03.2021 15:58
Bilecik'te 99 ayrı noktada denetim, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, il genelinde açılan işletmelerde alkol, oyun ve canlı müziğin olmadığı anlatarak, "Teyfikbey Caddesi'nde ciddi bir yoğunlaşma olacağı için oraya kontrollü girişin olacağını değerlendirdik.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, il genelinde açılan işletmelerde alkol, oyun ve canlı müziğin olmadığı anlatarak, " Teyfikbey Caddesi'nde ciddi bir yoğunlaşma olacağı için oraya kontrollü girişin olacağını değerlendirdik. Buralarda şimdilik sadece kontrollü şekilde yapacağız tamamen kapatma durumumuz yok. Araçlar girecek ama insanların girişinde kontrollü şekilde sağlayacağız. Bunun yanında kahvehanelerde çay, kahve ve diğer içecek ikramları olacak." dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Covid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge gereği Bilecik'te denetim gerçekleştirdi. Denetim öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda 2021 Yılı Afet Eğitim Yılı kapsamında AFAD ve UMKE'nin açmış olduğu stantları ziyaret eden Vali Şentürk, daha sonrasında denetim gerçekleştirdi.

"Yüksek riskli sayılan turuncu bölgedeyiz"

Denetime çıkmadan Cumhuriyet Meydanı'nda mensuplarına açıklama yapan, Vali Şentürk, "Şu anda virüste üçüncü bir aşamaya geçtik. İlk virüs ortaya çıktığında yoğun tedbirlerle ile bunu sıfırlayabilmiştik. Yeni normale geçmiştik. Arkasından belli bir esneklik oluşup hayatı normale döndürme gayretleri planı içindeyken maalesef vakalar çok arttı. Bunun sonucu olarak bu defada kontrollü normal sürecine girdik. Biz maalesef 4 bölge içerisinde 3'üncü sıradayız. Yani yüksek riskli sayılan turuncu bölgedeyiz. Biz Bilecik'imize bunun yakışmadığını düşünüyoruz. Sabahleyin Şoförler Odası Başkanımız aradı, 'Biz bunu maviye çevireceğiz diye bir kampanya başlatmak istiyoruz' dedi. Biz bundan çok memnun olduk. İnşallah herkesin sahiplenmesi ile beraber ilimizi daha iyi noktaya taşıyacağız" dedi.

"Ceza yazalım gibi bir amacımız yok"

Vali Şentürk, tüm kurumlarımız bu noktada büyük bir teyakkuz içerisinde olduklarını söyleyerek, "Bakın bugün ilimizde bin kişi ile tam saha, ilçelerimiz ve kırsal alanlarımız dahil denetime çıktık. Bu denetimde amaç, tedbirli olunmasını sağlanmaktır. Yoksa ceza yazalım gibi bir amacımız yoktur.100 kişiden bir ihmalkarlık olduğunda büyük açık veriyoruz ve virüs bulaşıyor. O nedenle kontrollü bir şekilde hayatımızı normal akışında sürdürebilmemiz lazım" dedi.

"Gevşemenin ve boş vermenin getirdiği sonuçları her beraber gördük"

Esnafın ciddi sıkıntıları olduğunu anlatan Vali Şentürk, "Bugün onlarla ilgili bir esneklik oluştu. Bunu iyi değerlendirelim. Biz bu süreci birkaç defa yaşadık. Gevşemenin ve boş vermenin getirdiği sonuçları her beraber gördük. Vefat eden insanlarımız oldu, hastanelerimiz tıka basa doldu. Tekrar aynı süreçlere dönmemek hepimizin ortak anlayışı ile mümkün olabilir. Bu noktada herkesten katkı bekliyoruz" dedi.

"Teyfikbey Caddesinde kontrollü giriş olacak"

Bilecik'in en işlek caddesi olan Teyfikbey Caddesi araç trafiğine açık olurken yayaların kontrollü şekilde gireceğini söyleyen Vali Şentürk, "Nerede yüksek risk görüyorsak orada anlık tedbirler alacağız. Teyfikbey Caddesinde de ciddi bir yoğunlaşma olacağı için oraya kontrollü girişin olacağını değerlendirdik. Buralarda şimdilik sadece kontrollü şekilde yapacağız tamamen kapatma durumumuz yok. Araçlar girecek ama insanların girişinde kontrollü şekilde sağlayacağız. Güvenlik kamerasından takip ediliyor nerede yoğunluk söz konusu ise oraya müdahale edeceğiz" dedi.

"Alkol yok, oyun yok, canlı müzik yok"

Kahvehaneler ile ilgili açıklamada bulunan Vali Şentürk, "Alkol yok, oyun yok, canlı müzik yok bu süreçte. Bunlar biraz daha yakınlaşmayı getirdiği için daha sıkı ikili ilişkiler getirdiği için maske mesafe ihlallerine daha fazla meal verdiği için bunlar olmayacak. Kahvehanelerde çay, kahve ve diğer içecek ikramları olacak." ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Bilecik'te 99 ayrı noktada denetim
Bilecik'te 99 ayrı noktada denetim
Bilecik'te 99 ayrı noktada denetim
Bilecik'te 99 ayrı noktada denetim
Bilecik'te 99 ayrı noktada denetim
Bilecik'te 99 ayrı noktada denetim
Bilecik'te 99 ayrı noktada denetim

Teyfikbey Caddesi, Bilecik, oyunlar, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te 99 ayrı noktada denetim - Son Dakika


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