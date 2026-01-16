Bilecik\'te Asayiş Toplantısı Yapıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener başkanlığında emniyet ve muhtarların katılımıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, ilgili birim amirleri ve merkez mahalle muhtarlarının katılımıyla Polisevi Şube Müdürlüğü'nde asayiş toplantısı düzenlendi. Toplantıda, muhtarlar ile yürütülen çalışmalar ele alınırken; il genelindeki genel güvenlik, asayiş ve trafik konuları değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Mahallelerde yaşanan sorunlar, vatandaş talepleri ve güvenliğin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı.

Emniyet birimleri ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekilen toplantıda, kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadelede koordinasyonun artırılması yönünde değerlendirmeler yapıldı. - BİLECİK