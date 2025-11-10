Bilecik'te Atatürk'ü Anma Gecesinde Coşkulu Konser

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası programı kapsamında düzenlenen gecede, Ulu Önder'in sevdiği şarkılar seslendirildi. Geceye katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "O'nun ışığıyla yaşamaya devam edecek, yaşamın her alanında onun fikirlerini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Bilecik'te Atatürk'ün ebediyete irtihal edişinin 87'nci yılında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi sanatçıları tarafından verilen konser ayakta alkışlandı. Çağrı Pala'nın şefliğindeki konser sonunda Subaşı, koro ve orkestra üyelerine teşekkür ederek, çiçek verdi.

Konser sonunda, "İyi ki Atatürk gibi bir değerimiz var" ifadelerini kullanan Subaşı, "Arkadaşlarımız gerçekten kısa bir sürede çok iyi hazırlandılar ve böyle güzel bir geceyi bize yaşattılar. Atatürk gibi bir önderimiz olduğu için çok şanslıyız ve iyi ki Atatürk gibi bir değerimiz var. Çünkü Atatürk olmasaydı karşınızda ben Mimar Melek Mızrak Subaşı olmayacaktım, kız çocuklarımız en iyi şekilde okuyamayacaktı. Medeniyet ve çağdaşlığa dair sayamayacağımız birçok değerin sahibi olamayacaktık. O'nun ışığıyla yaşamaya devam edecek, yaşamın her alanında onun fikirlerini yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konserde son eseri koro ile birlikte seslendiren Subaşı; üyelere çiçek vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.