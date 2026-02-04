Bilecik\'te Badminton Antrenmanları Devam Ediyor

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında badminton branşında antrenmanlar tempolu şekilde sürüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında badminton branşında antrenmanlar devam ediyor. Antrenmanlarda çeviklik, hız ve koordinasyonu merkeze alan çalışmalar yapılırken, sporcuların fiziksel kapasiteleri geliştiriliyor. Doğru duruş, ayak çalışmaları, vuruş teknikleri ve maç simülasyonlarıyla sporcular hem teknik hem de taktik gelişim sağlıyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda disiplinli çalışma anlayışı ön planda tutulurken, sporcular performanslarını artırarak spor kültürünü sahaya yansıtıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor okullarımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin hem fiziksel gelişimlerini hem de spor kültürünü kazanmalarını hedefliyoruz. Badminton branşında yapılan bu çalışmalar geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sağlıyor" dedi. - BİLECİK