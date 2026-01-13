Bilecik\'te Buzlu Yolda Kaza: 1 Yaralı

Bilecik'te yerlerin buzlu olması sebebi ile kontrolden çıkan araç tarlaya uçarken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Büyükelmalı köyü yolunda meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki 11 DE 110 plakalı kamyonet sürücüsü İbrahim A. yerlerin buzlu olması nedeniyle bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç tarlaya uçarken, araçta yolcu olarak bulunan Cengiz A. yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK