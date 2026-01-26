Bilecik\'te Çiftçi Buluşması

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çiftçi buluşması düzenlendi.

Bozüyük ilçesine bağlı Dombayçayır ile Yenipazar Merkez'de düzenlenen çiftçi buluşmasında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri üreticilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen çiftçi buluşmasında, tarımsal üretimde yaşanan sorunlar, sahadaki ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ele alınırken, üreticilerin talep ve beklentileri yerinde dinlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sürdürülebilir tarım ve verimliliğin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında üreticilere bilgi verdi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Tarımın sorunlarını sahada üreticilerimizle birlikte ele alıyor, çözüm önerilerini yerinde değerlendiriyoruz. Üreticilerimizin taleplerini birebir dinleyerek çalışmalarımıza yön veriyoruz" dedi. - BİLECİK