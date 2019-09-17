Son Dakika Haberleri: Bilecik'te din görevlileri toplantısı
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Bilecik'te din görevlileri toplantısı

1 saat önce

Bilecik'te 2019 Eylül ayı din görevlileri toplantısı, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen başkanlığında yapıldı.

Bilecik'te din görevlileri toplantısı, System.String[]

Bilecik'te 2019 Eylül ayı din görevlileri toplantısı, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen başkanlığında yapıldı.


Osmanlı Yatılı Hafızlık Kur'an Kursunda yapılan toplantıya, şube müdürleri, şefler, merkez ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı. Yapılan toplantıda 'Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınavı' yazısının duyurulması, görevde yükselme sınavları başvuruları hakkında bilgi verilmesi, 4 Ekim Cuma günü Kayıboyu Camiinde icra edilecek olan hafızlık icazet merasimi programı hakkında personele bilgiler verildi. Ayrıca toplantıda camilerde hafta sonu kuran kursları programı hakkında bilgi verilmesi, cami kitaplıkları ve kitaplıkta bulunması gereken kitaplar hakkında din görevlilerinin bilgilendirilmesi, camilerde mikrofon kullanımı, camilerin temiz tutulması ve yangın olasılığı ve tasarruf amacıyla elektrik şartellerinin kapatılması, bütün personelin kılık kıyafete özenle dikkat etmesi gibi konularda din görevlileri bilgilendirildi.


Eylül ayı aylık toplantısı, dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi. - BİLECİK

İbrahim Özen, Bilecik, Müftü, Eylül, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:27 Kaynak: İHA
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