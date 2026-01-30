Bilecik'te İhracat Azaldı, İthalat Arttı - Son Dakika
Bilecik'te İhracat Azaldı, İthalat Arttı

30.01.2026 11:27
2025 Aralık ayında Bilecik'te ihracat %42,1 azalırken, ithalat %12,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Aralık ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Aralık ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 42,1 azalarak 8 milyon 562 bin dolar, ithalat yüzde 12,5 artarak 2025 Aralık ayında 7 milyon 807 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 12,7 arttı, ithalat yüzde 10,7 arttı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, Bilecik, Finans, Son Dakika

