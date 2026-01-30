Bilecik'te İhracat Azaldı, İthalat Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Aralık ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Aralık ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 42,1 azalarak 8 milyon 562 bin dolar, ithalat yüzde 12,5 artarak 2025 Aralık ayında 7 milyon 807 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 12,7 arttı, ithalat yüzde 10,7 arttı. - BİLECİK