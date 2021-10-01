Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Tevfikbey Caddesi üzerinde seyir halindeki Ali O. S. idaresindeki 11 AAL 579 plakalı otomobille Rasimbey Caddesinden Cumhuriyet Caddesi istikametine seyretmek isteyen İlknur B. yönetimindeki 34 BID 912 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü İlknur B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Neslihan Y. (40), Nevruz K. (30) ve Papatya D.(32) yaralandı.
Yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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