Bilecik\'te Kaçak Tütün Operasyonu

Bilecik'te tütün ve tütün mamulü kaçakçılığına karşı yapılan operasyonda durdurulan araç içinde 100 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğünce Bozüyük ilçesinde tütün ve tütün mamulü kaçakçılığına karşı yapılan operasyon düzenlenen. Daha önceden takibe alınana araç durdurularak, arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 100 bin adet boş makaron ele geçirildi. Araç sahibi gözaltına alınarak, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK