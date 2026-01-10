Bilecik\'te Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında tütün mamulü imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik 2 iş yeri ve depo ile bir araca operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 7 bin 960 dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.