Doğu'da beklenen kar kentleri beyaza bürüdü - Son Dakika

METEOROLOJİ tarafından uyarısı yapılan kar Doğu'da kentleri beyaza bürüdü. Gece başlayan kar yağışı Ağrı, Ardahan, Kars ve Muş'ta etkili oldu. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı sebebiyle ekipler, temizlik ve tuzlama çalışması yaptı.

Ağrı'da uzun zaman sonra yaşanan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan kentte sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarını temizledi. Bazı vatandaşlar ise ev ve işyerlerinin önündeki karları temizledi. Belediye ve karayolları ekipleri ise buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı.

EKİPLERİN KAR MESAİSİ

Ardahan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. İl özel idaresi ve karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ardahan -Şavşat- Artvin karayolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi ile Ardahan- Posof- Türkgözü karayolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar geçidinde kar ve tipi etkili olurken, Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli tedbirli olunmalarını istedi.

KARS'A UZUN SÜRE SONRA KAR YAĞDI

Kars'a uzun bir süre sonra kar yağdı. Sabah saatlerinde başlayan yağış sebebiyle kent merkezi beyaza büründü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, fotoğraf çekti. Vatandaşlar, günlerdir beklenen karın yağdığını söyledi.

MUŞ'TA, 86 KÖY YOLUNA ULAŞIMA KAR ENGELİ

Muş'ta, sağanak yağış sonrasında etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı. Şehir merkezini adeta beyaza bürüyen kar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, iş yerlerini açmaya çalışan esnaf ise kapı önlerinde biriken karı temizledi. Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri de, cadde ve kaldırımlarla kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 köy yolunda karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 30, Malazgirt'te 19, Varto'da 25, Korkut'ta 11, Hasköy'de 1 köy olmak üzere toplam 86 yerleşim yerinin kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığını belirtti.