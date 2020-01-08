Bilecik'te kombi patladı, 6 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te kombi patladı, 6 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Bilecik'te kombi patladı, 6 kişi hastanelik oldu

6 saat önce

Bilecik'te bir apartman dairesinde kombinin patlaması nedeniyle çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Bilecik'te kombi patladı, 6 kişi hastanelik oldu, System.String[]

Bilecik'te bir apartman dairesinde kombinin patlaması nedeniyle çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Dairede kimsen in olmaması olası bir facianın önüne geçti.


Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Belediye Sokak üzerinde bulunan 8 katlı bir binada Erhan G.'ye ait Afgan uyruklu kişilerin oturduğu evde doğalgaz kombisi patladı. Apartman sakinleri patlamanın ardından çıkan dumanlar sonrası durumu 110'u arayarak haber verirken, olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Patlama sonrası çıkan yangında evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, dumandan etkilenen apartman sakinleri Beyzanur Turan, Nezaket Yiğit, Mustafa Kıvanç, Pınar Hoşbaş, Fazilet Keten ve İrfan Çakır hastaneye kaldırıldı.


Şahısların hepsi yapılan kontrollerin ardından taburcu olurken, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğüne bağlı ekipler evde detaylı inceleme yaptı. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Asker tıraşı olan Can Yaman, yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı
Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e: Kılıçdaroğlu gibi bana 'tek adam' mı diyorsun? Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı! Kritik konular görüşüldü

Son Dakika Haberleri
17:38 Kar yüzünden tesiste mahsur kalan bekçiler kurtarıldı - Son Dakika
17:38 AK Parti Milletvekili Eroğlu: "İstanbul'u susuz bırakma hakkımız yok" - Son Dakika
17:38 Çavuşoğlu, Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD-İran gerilimi, Irak ve Libya... - Son Dakika
17:38 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin... - Son Dakika
17:37 Mersin'de çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı (4) -(DRONE) - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 17:39:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te kombi patladı, 6 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]