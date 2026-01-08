Bilecik\'te Kuvvetli Rüzgar Hasara Neden Oldu

Bilecik kent merkezi ve Pazaryeri ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Hürriyet Mahallesi Hilmi Mercimekloğlu Caddesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Çatıdan kopan parçalar, yurt yerleşkesinde park halinde bulunan 4 araçta hasara neden oldu.

Pazaryeri ilçesinde de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulunun yemekhane bölümünün ve Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi.

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Behlül Ersoy, gazetecilere, olay sırasında yemekhanede kimsenin bulunmadığını belirterek, "Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olayı sadece maddi hasarla atlattık." dedi.