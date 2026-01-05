Bilecik\'te Motivasyon Yemeği

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, motivasyon yemeğinde bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, il müdürlüğü personeliyle düzenlenen motivasyon yemeğinde buluştu. Programda ekip ruhunun güçlendirilmesi ve çalışma motivasyonunun artırılması hedeflendi.

İl Müdürü Nejat İlhan, "Ekip ruhumuzu ve çalışma azmimizi pekiştirdik. Özverili emekleri için tüm personelimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK