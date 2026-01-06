Bilecik'te meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Karaköy köy yolu Pazaryeri-Bilecik istikametinde, Atahan Y., isimli şahsın kullandığı 16 BSD 205 plakalı motosiklet, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK
Son Dakika › 3-sayfa › Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.