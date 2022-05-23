Bilecik'te park halindeki araç yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te park halindeki araç yandı

23.05.2022 16:24
Bilecik'te park halindeki araç yandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Doğanlar Mahallesi Yukarı Köyler Sokak'ta Selahattin Sert'e ait park halindeki 11 DL 607 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Araç yakınında bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

YORUMLAR
500
Minikler yangın eğitimi aldı Minikler yangın eğitimi aldı Türk şirketi Falckon, Hollandalı Safety Coaches firmasının çoğunluk hissesini satın aldı Türk şirketi Falckon, Hollandalı Safety Coaches firmasının çoğunluk hissesini satın aldı
Kaynak: AA

İtfaiye, Bilecik, Tragger, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te park halindeki araç yandı - Son Dakika


Son Dakika
16:24 İran'da 10 katlı bina çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken yaralı sayısı 55 oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
15:59 Kuzey Kore lideri Kim'i Jong-un, üst düzey general Hyon Chol Hae'nin ölümü sonrası kahroldu: Mezara toprak atarken gözyaşlarına boğuldu
15:54 Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı
15:33 Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek
15:32 Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı
15:30 Eski MİT'çi Öneş, "Siyasi suikastler olabilir" sözleri sonrası başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 16:28:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te park halindeki araç yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement