Bilecik\'te Park Halindeki Araç Yandı

Bilecik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda park halinde bulunan A.Ö'ye ait 06 N 8169 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
