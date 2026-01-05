Bilecik'te Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bilecik'te Park Halindeki Araç Yandı

Bilecik\'te Park Halindeki Araç Yandı
05.01.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa'da park halindeyken çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, nedeni araştırılıyor.

Bilecik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda park halinde bulunan A.Ö'ye ait 06 N 8169 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gazipaşa, Otomobil, Güvenlik, İtfaiye, Bilecik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika

Yunanistan’daki hava krizinin nedeni ortaya çıktı Yunanistan'daki hava krizinin nedeni ortaya çıktı
Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı
Güllü’nün oğlunun sabrı tükenmiş ’’Bitti’’ diyerek saat verdi Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! ''Bitti'' diyerek saat verdi
’’Prensipte anlaştık’’ diyen Çağdaş Atan, Galatasaray’dan transfer edecekleri ismi açıkladı ''Prensipte anlaştık'' diyen Çağdaş Atan, Galatasaray'dan transfer edecekleri ismi açıkladı
Yürüyerek girdiği hastaneden yatalak çıktı: 4 yaşındaki Mihra yaşam mücadelesi veriyor Yürüyerek girdiği hastaneden yatalak çıktı: 4 yaşındaki Mihra yaşam mücadelesi veriyor
904’te öne geçen Liverpool’a son saniyelerde büyük şok 90+4'te öne geçen Liverpool'a son saniyelerde büyük şok

16:38
En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı Rakam konuşulanı aşıyor
En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam konuşulanı aşıyor
15:23
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
15:23
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu İşte gözaltına alınanların isimleri
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri
15:09
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
14:36
İstanbul’da hava bir anda değişecek Kar, fırtına ve sağanak geliyor
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor
13:32
ABD’nin kaçırdığı Maduro’nun oğlundan çok konuşulacak “ihanet“ çıkışı
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak "ihanet" çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 17:28:52. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.